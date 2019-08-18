بشكل لا يصدق.. جِمال البحر تقفز حول قارب في عرض المحيط.. فيديو

في عرض البحر وحول قارب ملئ بالسياح المحظوظين الذين أتوا جميعًا لمراقبة الحيتان داخل المياه، وكأن الحيتان تعلم بأنهم يشاهدونها فقامت بتقديم أروع مشهد لا يتكرر إلا مرة في العمر، حيث قدموا عرضًا رائعًا بالتنسيق مع بعضهم البعض ودون تدريب أي بشرى.انطلقت 3 حيتان من الحوت الأحدب (جمل البحر) في القفز في الهواء خارج الماء واحدة تلو الأخرى بطريقة مثيرة، ومتناسقة بشكل لا يصدق، فقفز الأول منهم ثم الثاني وأخيرًا الثالث في نصف دائرة حول القارب، مما يجعلها لحظة لا تنسى أبدًا للواقفين هناك، وتحية قيمة من الحيتان لهم.رؤية خروج الثلاثي من الماء أمر نادر الحدوث، حتى بالنسبة لـ«توم جودوين» عالم الأحياء الذي يملك شركة سياحية لمشاهدة الحيتان في عرض البحر، حيث يدرس جودوين الحيتان ويساعدها منذ 35 عامًا، وهو أحد أكثر المرشدين خبرةً في العالم. ⠀وتم تصوير الفيديو المدهش بواسطة الراكب إدموند جيروكس في 17 أغسطس في نوفا سكوتيا، يمكنك رؤية الحيتان الثلاثة تقفز فوق الماء في نفس الوقت بالقرب من القارب.