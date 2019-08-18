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رياضة

تشيلسي يحاول نسيان أحزانه أمام ليستر سيتي في البريميرليج

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:40 ص
تشيلسي - ليستر سيتي
تشيلسي - ليستر سيتي
إسراء أشرف
يستضيف فريق تشيلسي نظيره ليستر سيتي، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويسعى تشيلسي، لتضميد جراحه، بعد الخسارة برباعية أمام مانشستر يونايتد في افتتاح مشواره بالدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، إلى جانب خسارة لقب السوبر الأوروبي أمام ليفربول بركلات الترجيح 5-4، من خلال التركيز على مواجهة ليستر سيتي.

ويسعى مدرب البلوز الجديد فرانك لامبارد، لتحقيق أول فوز له، منذ أن تولى المهمة الفنية للفريق، هذا الصيف، خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع عشر بدون رصيد من النقاط، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الثالث عشر بنقطة واحدة، بعدما تعادل مع ولفرهامبتون في الجولة الأولى 0-0.

ويلتقي اليوم أيضًا، شيفيلد يونايتد مع نظيره كريستال بالاس، في تمام الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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