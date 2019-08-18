حظر واتساب في عدد من الدول .. تعرف على الأسباب

انتشر تطبيق المراسلات الفورية واتساب "WhatsApp"، خلال فترة بسيطة في عدد كبير من الدول،وذلك منذ إنشاءه عام 2008، الا أن بعضًا من الدول حول العالم ومنها دول عربية، قررت حظر استحدام التطبيق بسبب بعض ميزاته وخاصةً ميزة المكالمات الصوتية.



وتأتى كل دولة بأسباب مختلفة لقرار حظر التطبيق، ففي بعض الأحيان يكون الحظر لأسباب أمنية وأحيانًا يكون الحظر من قبل مزود الإنترنت، حيث أن اتصالات واتساب المجانية تسبب خسائر كبيرة لشركات الاتصالات، وفيما يلى تعرف على أسباب حظر بعض الدول للتطبيق وفقا لما ذكرته صحيفة "express" البريطانية.



1. الصين:



تم حظر تطبيق "واتساب" من قبل الحكومة الصينية أثناء الحملات السياسية لأنه يوفر مزايا التشفير والحفاظ على رسائل المستخدمين الخاصة، قامت الحكومة بحظر التطبيق لأسباب سياسة في المقام الأول ولكن أيضاُ لاحكام سيطرتها على مواطنيها.



2. كوريا الشمالية:



تعتبر الرقابة في كوريا الشمالية من أكثرها تطرفًا في العالم، حيث تمنع المواطنين من الحصول على أي معلومات خارجية بخلاف الدعاية الحكومية خاصتها، تستخدم كوريا الشمالية الإنترنت تلبيةً لاحتياجات الدولة فقط، هذا هو السبب في أن كوريا الشمالية لا توفر سوى وصول محدود إلى الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وواتساب.



3. كوبا:



تحتل كوبا مرتبة منخفضة في مؤشر حرية الصحافة،

لذا قيدت كوبا بشكل كبير استخدام الدردشة على منصات التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت، في كوبا يكون مسموح فقط للسياسيون والصحفيون والطلاب المختارون مؤهلين قانونيًا للوصول إلى الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي مثل WhatsApp، وتقول الحكومة الكوبية أن الأسباب وراء الحظر ليست سياسية ولكن ارتفاع تكلفة الإنترنت الذى توضح إنه يتجاوز متوسط راتب السكان الكوبيين.



4. إيران:



الرقابة في إيران واسعة النطاق حيث وصفت بأنها "واحدة من أكثر دول العالم قمعًا للصحفيين على مدار الأربعين عامًا الماضية"، لقد قامت بحظر تطبيق واتساب في عدد من المناسبات، ولكن لم تقدم الحكومة سبب وجيه لذلك، ولكن هذا على الأرجح بسبب المخاوف الأمنية والرقابية.



5. سوريا:



قامت سوريا بحظر مواقع آخرى مثل فيسبوك ويوتيوب إلى جانب واتساب، تعد برامج الاتصال عبر الإنترنت محظورة كافة من سوريا وذلك لدواعى أمنية تقوم بها الحكومة السورية ضد المعارضين لها



6. الإمارات العربية المتحدة:



تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ من الترحيب بالمقيمين من دول مثل الهند وباكستان وبنغلاديش الذين يستخدمون "WhatsApp" بشكل متكرر للتواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم، مما يؤدي إلى خسارة الأرباح لشركات الاتصالات المحلية في الإمارات العربية المتحدة، لهذا السبب يعد حظر الاتصال الصوتي والمرئي عبر "WhatsApp" أمرًا شائعًا بها.

