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رياضة

سفير مصر بالمغرب يهنئ منتخب اليد بحصده لقب كأس العالم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 07:57 م
منتخب مصر لليد
منتخب مصر لليد
عمرو الحلوانى
وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لمنتخب الشباب لكرة اليد ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد بالإنجاز الذي تحقق بالحصول على لقب كأس العالم لكرة اليد للناشئين المقامة في مقدونيا.

وقال المهندس هشام حطب، منتخب كرة اليد للناشئين شرف الرياضة المصرية ونجح في أن يرسم البسمة على وجوه المصريين بتحقيق لقب كأس العالم وسط منافسة شرسة من كبار العالم في كرة اليد ، وهذا تتويج لمجهود كبير ودعم غير محدود من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعم الرياضة بشكل غير مسبوق.

وأعرب المهندس هشام حطب عن خالص التهنئة لأسرة كرة اليد المصرية برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد على المجهود المبذول والنتائج المشرفة للرياضة المصرية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن سعادته الكبيرة بهذا الانجاز الذي تحقق والذي يكلل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم الرياضة والمساندة الكبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة.

أشار الدكتور أشرف صبحي ، ما تحقق إنجاز للرياضة المصرية واللجنة الأولمبية واتحاد اليد ووزارة الرياضة وكلنا شركاء في النجاح الذي رسم البسمة على وجوه المصريين.

وأوضح السفير المصري بالمغرب أشرف إبراهيم عن خالص تهنئته لكرة اليد المصرية والشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا اللقب الكبير.

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