رمضان عبدالمعز: هذه الطريقة لإغاظة إبليس .. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما يستيقظ من النوم كان يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا».



وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن شكر الله تعالى نجاة، ولذلك هناك ضرورة لشكر الله باستمرار، متابعًا: "عودوا أولادهم على حمد الله، ما ينفعش يقولوا على طعام وحش، الرسول ما عاب طعامًا قط".



ولفت إلى أن وظيفة إبليس الرئيسية هي صرف الناس عن شكر الله، متابعًا:" «احنا يبقى هنعاند إبليس بشكر الله عز وجل».