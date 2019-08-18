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أخبار العالم

الصين تدعم الانتقال السياسي في السودان

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:38 م
الصين
الصين
أ ش أ
أكدت الصين دعمها لعملية الانتقال السياسي في السودان، وجهود استكمال تحقيق الاستقرار، والتزامها بالوقوف إلى جانب السودان في المنابر الدولية لحماية مصالحه القومية.

جاء ذلك خلال لقاء السفيرة إلهام إبراهيم الوكيل، المساعد بوزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشئون الإفريقية السفيرة شو جينغهو، التي مثلت بلادها في الاحتفال بتوقيع وثائق الفترة الانتقالية بالسودان أمس السبت.

وقال السفير بابكر الصديق محمد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن إلهام الوكيل، المساعد بوزارة الخارجية أعربت عن شكر الحكومة السودانية ، على الدعم الصيني المستمر للسودان في كافة المجالات.

واستعرضت السفيرة السودانية، تشكيل ومهام الحكومة الانتقالية بالتركيز على قضيتي السلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي بالبلاد بالتعاون مع الشركاء الإقليمين والدوليين، مشيدة بمستوى التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، وضرورة تعزيز التنسيق في المنابر الدولية وتبادل الدعم.

من جانبها، أكدت مبعوثة الحكومة الصينية أن السودان بلد صديق يشهد حدثا مهما في تاريخه، مشيرة إلى اهتمام بلادها بتطورات الأوضاع في السودان.

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