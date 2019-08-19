تحرق 500 سعر في الساعة.. تعرفى على أسرع رياضة لحرق دهون البطن

تعد رياضة الكيك بوكسينج من الرياضات التى يفضلها الكثير من الشباب هذه الأيام وهى تنطوي على حركات قوية وتساعد على حرق حوالي 450 إلى 500 سعر حراري في الساعة إليك أبرز فوائد رياضة الكيك بوكسينج.



وفقا لموقع بولد "سكاي الهندي".. إليك أبرز فوائد رياضة للكيك بوكسينج:



الكيك بوكسينج يستهدف جميع مناطق الجسم التي تشمل والذراعين والساقين ، والظهر والتي تعود بالفائدة على جسمك بالكامل بطرق عديدة.



1. حرق الدهون

Kickboxing هى رياضة تساعد في حرق دهون البطن العنيدة التى تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان والسكري



2. تقلل من التوتر

إذا شعرت بالتوتر ، فحاول القيام برياضة بالكيك بوكسينج ، حيث سيساعد ذلك على تحسين صحتك العقلية. لأنه يزيد من إطلاق الاندورفين ، والتي يمكن أن تقلل من مستويات الإجهاد.



3. تحسن شكل الجسم



إذا كان جسمك غير منسق فإن الملاكمة ستمنحك فرصة للتركيز على تحركاتك وطاقتك .



4. تعزز الطاقة

Kickboxing هو روتين قلبي عالي الطاقة من شأنه أن يعزز جسمك وعقلك ويزيد من مستويات الطاقة لديك. سوف يزود خلايا الجسم بمزيد من الطاقة لحرق وتعميم الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.



5 ..زيادة التركيز



في لعبة الكيك بوكسينج ، أثناء الاستجابة للكمات وردود الفعل الفورية لليد والساق ، سيتعلم عقلك التصرف بسرعة. بشكل أساسي ، كل ما يدور حول ما يحدث خلف عينيك وبين أذني.