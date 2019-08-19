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هتوفر كتير.. مزايا تحويل سيارات الميكروباص والأجرة للعمل بالغاز الطبيعي.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:55 م
تحويل السيارات للغاز
تحويل السيارات للغاز الطبيعي
هاني حسين
قال عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، إن هناك تكليفا رئاسيا لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وسنبدأ بخطة مدتها 3 سنوات وتبدأ المرحلة الأولى مطلع شهر سبتمبر القادم بسيارات الأجرة لتشجيعها على التحويل للعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف عبد الفتاح فرحات في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن صاحب السيارة الميكروباص يستهلك بنزين بشكل كبير يوميا وتحويل سياراتهم للعمل بالغاز سيوفر حوالي 2000 جنيه، وسائق التاكسي سيوفر 1500 جنيه.

وتابع عبد الفتاح فرحات:" طقم التحويل للعمل بالغاز الطبيعي يتكلف من 5000 إلى 7500 جنيه، يتوجه صاحب السيارة إلى مراكز التحويل ويكون معه صورة الرخصة والبطاقة وإيصال الكهرباء، ويتم فحص المحرك ويجب ألا تقل كفاءة المحرك عن 70 % لتفادي المشاكل ويتم إضافة بعض الأجزاء إلى المحرك".

وأكمل عبد الفتاح فرحات: "لا يتم إزالة أي جزء من المحرك، يوجد إمكانية للتقسيط قيمة طقم التحويل على عام بدون فوائد وأكثر من عام يكون بفوائد ميسرة".

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