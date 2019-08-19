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بعد تصريحاته لـ cnn .. شريف مدكور يهاجم محمد صلاح بعنف

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:08 م
شريف مدكور ومحمد
شريف مدكور ومحمد صلاح
أحمد إبراهيم
شن الإعلامي شريف مدكور هجوما عنيف على محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر الوطنى واتهمه بالغرور بعد تصريحاته فى حواره مع شبكة "CNN"، والتى قال فيها: "لقد كان هناك ضغط كبير على اللاعبين، كل مباراة حضرها 80 ألف متفرج في الملعب".

وكتب شريف مدكور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا: "محمد صلاح يقول كده، دي بداية الغرور للأسف".

يذكر أن اللاعب محمد صلاح شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر وودعت منافساتها في دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

وقال محمد صلاح في تصريحات جديدة، أن وصول الجماهير إلى فندق اللاعبين خلال كأس الأمم الأفريقية اللاعبين كان غير طبيعي، "عندما كنا في يوم الراحة ظللت حبيسًا في غرفتي حتى التاسعة والنصف مساءً".

وأوضح: "عندما حاولت النزول لساحة الفندق كان معي 200 فرد، ووقتها تحدثت عن الأمر مع المسؤولين ولكن اتحاد الكرة قالوا لي لماذا تشتكي؟!"، وتابع :" أشتكى لأنني إنسان، أريد أن أكون مع اللاعبين، أريد الجلوس والاستمتاع بحياتي، نحن نحب بعضنا كلاعبين ونريد أن نلهو قليلًا سويًا في وقت الراحة". واختتم: "لذلك، عندما أحاول التحدث عن شيء فإنني أتحدث من أجلي وكل اللاعبين أيضًا، لأن اللاعبين يتحدثون معي ويقولون أرجوك أفعل ما تستطيع فعله".

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