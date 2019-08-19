ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير شئون دولية: دونالد ترامب أجبر فرنسا على التقارب مع روسيا.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:23 م
الكاتب الصحفى محمد
الكاتب الصحفى محمد عبدالفتاح
حمزة شعيب
قال الكاتب الصحفى، محمد عبدالفتاح الخبير فى الشئون الدولية ورئيس القسم الدبلوماسى بجريدة الاخبار، إن العلاقات الروسية الفرنسية بدأت منذ تولى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى 2017 باستقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار عبدالفتاح خلال حواره ببرنامج "الآن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": إلى أن زيارة فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بمقر إقامته الصيفية جنوب البلاد لبحث القضايا المشتركة والملفات السياسية والأمنية المطروحة على الساحة الدولية، وتقارب وجهات النظر بين البلدين، مردفا: "ماكرون يريد تلطيف الأجواء مع الجانب الروسى".

وتابع عبد الفتاح: "هناك قلق بالغ من الجانب الفرنسى من التجارب النووية التى تجريها روسيا".

وأكمل: "استقبال فلاديمير بوتين من الجانب الفرنسى فى هذا التوقيت هو رسالة للولايات المتحدة الإمريكية، موضحا: "طريقة دونالد ترامب التى تفتقد للحكمة هى التى أجبرت فرنسا لتصفية الأجواء والتقارب مع روسيا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوتين يدعو ترامب وماكرون وميركل لحضور احتفالات عيد النصر 2020 في روسيا

بوتين يؤكد أهمية العلاقات مع فرنسا لضمان أمن واستقرار أوروبا

يوم الباستيل.. تهنئة خاصة من بوتين للرئيس الفرنسي

الكرملين يعلن عن زيارة مرتقبة لبوتين إلى فرنسا للقاء ماكرون

الرئيس الروسي يصل فرنسا في زيارة تستغرق يوما واحدا

ترشيحاتنا

بـ خطاب رسمي .. الأهلي يعلن رفضه الأخطاء التحكيمية

بعد التعاقد رسميا.. ميتشو يقود سفينة الزمالك فى البحث عن البطولات وحل أزمات

تعالى شوف خير بلدنا.. مزارعو قلين يستوقفون موكب محافظ كفر الشيخ.. صور

محمد صلاح يتحدث عن المرأة.. ويرد على اتهامه بالنفاق

عضوان جديدان ينضمان إلى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة ميتشو.. تعرف عليهما

عصابات وشللية .. لطيفة توجة رسالة قوية لـ إليسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم .. درة بإطلالة ملائكية من مسلسل بلا دليل

شاهد.. إطلالة راندا البحيري الجريئة بتوقيع مصممة الأزياء مى علام

بعد قصة حب طويلة.. ذا روك يتزوج من حبيبته على جزر هاواى.. صور