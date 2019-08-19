خبير شئون دولية: دونالد ترامب أجبر فرنسا على التقارب مع روسيا.. فيديو

قال الكاتب الصحفى، محمد عبدالفتاح الخبير فى الشئون الدولية ورئيس القسم الدبلوماسى بجريدة الاخبار، إن العلاقات الروسية الفرنسية بدأت منذ تولى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى 2017 باستقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأشار عبدالفتاح خلال حواره ببرنامج "الآن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": إلى أن زيارة فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بمقر إقامته الصيفية جنوب البلاد لبحث القضايا المشتركة والملفات السياسية والأمنية المطروحة على الساحة الدولية، وتقارب وجهات النظر بين البلدين، مردفا: "ماكرون يريد تلطيف الأجواء مع الجانب الروسى".



وتابع عبد الفتاح: "هناك قلق بالغ من الجانب الفرنسى من التجارب النووية التى تجريها روسيا".



وأكمل: "استقبال فلاديمير بوتين من الجانب الفرنسى فى هذا التوقيت هو رسالة للولايات المتحدة الإمريكية، موضحا: "طريقة دونالد ترامب التى تفتقد للحكمة هى التى أجبرت فرنسا لتصفية الأجواء والتقارب مع روسيا".

