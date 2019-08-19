رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

تفقد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، مساء اليوم، الإثنين، ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، حيث زار مقرات البرامج التنفيذية التي يعقدها المركز فى مجال القيادة والفكر الاستراتيجي، والإدارة التنفيذية والتى يتم تقديمها للقيادات من الأساتذة والأساتذة المساعدين من منتسبي جامعة الإسكندرية والجامعات الأخرى، وبرنامج أساليب البحث العلمي، وبرنامج نظم وتصميم التجارب الإحصائية SPSS .



و استمع الدكتور عصام الكردي خلال الجولة، لمقترحات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب لتطوير الدورات التدريبية المقدمة لهم .



وأكد الكردي على ضرورة استحداث برامج ودورات تدريبية حديثة تواكب الثورة الصناعية الرابعة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتتلاءم مع خطط التنمية الحديثة التي تتبناها جامعة الإسكندرية وتتوافق مع استراتيجيتها في التحول الكامل إلى نظام الساعات المعتمدة وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها، بهدف تطوير مهارات المتدربين وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية اللازمة.



رافق رئيس الجامعة خلال جولته ، الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة، والدكتور عبد العزيز عمارة، المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.