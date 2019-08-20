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فن

لا اصلح .. نبيل الحلفاوي عن توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:05 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
مصطفى كرم
رد الفنان نبيل الحلفاوي على سؤال من أحد متابعيه على تويتر حول موقفه حال عرض عليه تولي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي.

وكتب الحلفاوي قائلا: "‏هذا يشرف أي فنان.. ولكن لا أرى أنني أصلح ".

وكان أحد متابعيه قال: "‏‎ترفعك عن المناصب التي أنت أهل لها يدل ثبات المبدأ" ، ولكن يا قبطان هل تقبل أن تكون رئيسا مهرجان القاهرة السينمائي أو المسرحي القومي ؟".

ولاقت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎انت قيمة فنيه كبير جدا يا قبطان"، "‏‎فعلا حضرتك اكبر من كده".

ويحرص الفنان نبيل الحلفاوي على الرد على أسئلة متابعيه عبر تويتر وإبداء رأيه في المواضيع السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية المعروضة على الساحة .

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