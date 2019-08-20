لا اصلح .. نبيل الحلفاوي عن توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

رد الفنان نبيل الحلفاوي على سؤال من أحد متابعيه على تويتر حول موقفه حال عرض عليه تولي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي.



وكتب الحلفاوي قائلا: "‏هذا يشرف أي فنان.. ولكن لا أرى أنني أصلح ".



وكان أحد متابعيه قال: "‏‎ترفعك عن المناصب التي أنت أهل لها يدل ثبات المبدأ" ، ولكن يا قبطان هل تقبل أن تكون رئيسا مهرجان القاهرة السينمائي أو المسرحي القومي ؟".



ولاقت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎انت قيمة فنيه كبير جدا يا قبطان"، "‏‎فعلا حضرتك اكبر من كده".



ويحرص الفنان نبيل الحلفاوي على الرد على أسئلة متابعيه عبر تويتر وإبداء رأيه في المواضيع السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية المعروضة على الساحة .

