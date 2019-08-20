نرمين الفقي تشعل إنستجرام بـ اطلالة جريئة من حمام السباحة.. فيديو

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها على إنستجرام، فيديو جديد أثناء قضاء عطلتها الصيفية.وظهرت نرمين الفقي فى الفيديو وهي تمارس رياضة السباحة ولفتت أنظار متابعيها ومحبيها.وجاءت تعليقات متابعي نرمين الفقي كالاتي: "حورية ما شاء الله عليكى"، و"أحلى واحدة فى الدنيا"، و"زى القمر"، "عروسة البحر".يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل "أبو العروسة 2"، وهو من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمود حجازى .يشار إلى أن الفنانة نرمين الفقي حققت نجاحا كبيرا بهذا المسلسل بدور مميز ومحوري.