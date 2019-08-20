شاهد.. أصعب تحدي مهارات كرة القدم بين صالح جمعة وعبد الله جمعة على الهواء

حلّ الشقيقان صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، وعبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، ضيفَان على الفنانة إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة» الذي يعرض على قناة «دي إم سي».



وطالبت الفنانة اسعاد يونس من الشقيقين صالح جمعة وعبدالله جمعة، أثناء حوارها معهما في برنامجها «صاحبة السعادة»، بالمشاركة في فقرة تحدي المهارات وهم معصوبي العينين، ليصعب عليهما التحدي.



وتحدث صالح جمعة عن نشأته مع شقيقه عبد الله في جنوب سيناء، وحبهما لكرة القدم منذ الطفولة، وسفره إلى القاهرة لأداء اختبارات في نادي إنبي ونجاحه في هذه الاختبارات واستقراره في القاهرة، مشيرا إلى أن استقرار شقيقه عبد الله بعد ذلك في القاهرة بعد إثبات موهبته في كرة القدم.

