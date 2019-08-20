حدث ليلا.. استقبال أسطوري لـ منتخب الناشئين في مطار القاهرة.. أحمد شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. سائق يشعل النار في نفسه

سعيد العربي



استقبال أسطوري.. عودة منتخب ناشئين اليد أبطال العالم إلى القاهرة.. فيديو وصور



وصل منتخب مصر لليد الناشئين الى مطار القاهرة منذ قليل وسط استقبال جماهيري كبير باعلام مصر والطبل والمزمار احتفالا بابطال العالم.





شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. ويكشف تفاصيل أزمة عمرو وردة فى المنتخب.. فيديو



قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق، إن الاتهامات التي وجهها محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني إلى مجلس الجبلاية السابق، لا أساس لها من الصحة.





بعد تصريحاته لـ cnn .. شريف مدكور يهاجم محمد صلاح بعنف



شن الإعلامي شريف مدكور هجوما عنيف على محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر الوطنى واتهمه بالغرور بعد تصريحاته فى حواره مع شبكة "CNN"، والتى قال فيها: "لقد كان هناك ضغط كبير على اللاعبين، كل مباراة حضرها 80 ألف متفرج في الملعب".





مفاجأة مثيرة.. عدلي القيعي يكشف كذب مارتن لاسارتي



كشف المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن مفاجئة من العيار الثقيل عندما أعلن أن مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للاهلى لم يطلب التعاقد مع مهاجم نهائيا خلال فترة الانتقالات الصيفية مثلما أعلن فى المؤتمر الصحفى عقب مباراة بيراميدز فى بطولة كأس مصر





سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور



أشعل سائق النيران في نفسه أمام أسواق فتح الله بمدخل مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مما تسبب فى إصابته بحروق متنوعة بنسبة 40% من جسده.





نرمين الفقي تشعل إنستجرام بـ اطلالة جريئة من حمام السباحة.. فيديو



نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها على إنستجرام، فيديو جديد أثناء قضاء عطلتها الصيفية.



وظهرت نرمين الفقي فى الفيديو وهي تمارس رياضة السباحة ولفتت أنظار متابعيها ومحبيها.



وجاءت تعليقات متابعي نرمين الفقي كالاتي: "حورية ما شاء الله عليكى"، و"أحلى واحدة فى الدنيا"، و"زى القمر"، "عروسة البحر". نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:استقبال أسطوري.. عودة منتخب ناشئين اليد أبطال العالم إلى القاهرة.. فيديو وصور https://www.elbalad.news/3947796

وصل منتخب مصر لليد الناشئين الى مطار القاهرة منذ قليل وسط استقبال جماهيري كبير باعلام مصر والطبل والمزمار احتفالا بابطال العالم.شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. ويكشف تفاصيل أزمة عمرو وردة فى المنتخب.. فيديو https://www.elbalad.news/3947759

قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق، إن الاتهامات التي وجهها محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني إلى مجلس الجبلاية السابق، لا أساس لها من الصحة.بعد تصريحاته لـ cnn .. شريف مدكور يهاجم محمد صلاح بعنف https://www.elbalad.news/3947555

شن الإعلامي شريف مدكور هجوما عنيف على محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر الوطنى واتهمه بالغرور بعد تصريحاته فى حواره مع شبكة "CNN"، والتى قال فيها: "لقد كان هناك ضغط كبير على اللاعبين، كل مباراة حضرها 80 ألف متفرج في الملعب".مفاجأة مثيرة.. عدلي القيعي يكشف كذب مارتن لاسارتي https://www.elbalad.news/3947748

كشف المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن مفاجئة من العيار الثقيل عندما أعلن أن مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للاهلى لم يطلب التعاقد مع مهاجم نهائيا خلال فترة الانتقالات الصيفية مثلما أعلن فى المؤتمر الصحفى عقب مباراة بيراميدز فى بطولة كأس مصرسائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور https://www.elbalad.news/3947747

أشعل سائق النيران في نفسه أمام أسواق فتح الله بمدخل مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مما تسبب فى إصابته بحروق متنوعة بنسبة 40% من جسده.نرمين الفقي تشعل إنستجرام بـ اطلالة جريئة من حمام السباحة.. فيديو https://www.elbalad.news/3947767

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها على إنستجرام، فيديو جديد أثناء قضاء عطلتها الصيفية.وظهرت نرمين الفقي فى الفيديو وهي تمارس رياضة السباحة ولفتت أنظار متابعيها ومحبيها.وجاءت تعليقات متابعي نرمين الفقي كالاتي: "حورية ما شاء الله عليكى"، و"أحلى واحدة فى الدنيا"، و"زى القمر"، "عروسة البحر".