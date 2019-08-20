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رياضة

استقبال أسطوري.. عودة منتخب ناشئين اليد أبطال العالم إلى القاهرة.. فيديو وصور

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:55 ص
صدى البلد
ريهام بكير
وصل منتخب مصر لليد الناشئين الى مطار القاهرة منذ قليل وسط استقبال جماهيري كبير باعلام مصر والطبل والمزمار احتفالا بابطال العالم.

وحصد المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد لقب بطولة كأس العالم لعام 2019 بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32/28 فى المباراة النهائية.

ويعد المنتخب الوطنى أول منتخب غير أوروبى فى التاريخ يتوج بلقب كأس العالم للناشئين فى إنجاز كبير ورائع للرياضة المصرية.

لاعبو منتخب مصر لكرة اليد للناشئين سطروا أسمائهم في التاريخ بحروف من ذهب، بعد الفوز بالبطولة للمرة الأولى.

وتشمل قائمة لاعبي منتخب مصر لكرة اليد للناشئين "عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف".

وتضم بعثة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين كل من، "عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني".

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