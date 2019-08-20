سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

أشعل سائق النيران في نفسه أمام أسواق فتح الله بمدخل مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مما تسبب فى إصابته بحروق متنوعة بنسبة 40% من جسده.



وتلقى اللواء مجدى القمري مدير الأمن إخطارا من قسم شرطة كفر الدوار يفيد بقيام سائق بإشعال النيران في نفسه.



وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كفر الدوار وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، حيث تبين أن الرجل يدعى "سعد م ال" 64 سنة، سائق.



وتم نقل المصاب إلى قسم الحروق بمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.



وجار انتداب فريق من النيابة العامة، لمعاينة موقع الحادث ومعرفة أسبابه,



وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.