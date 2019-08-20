مفاجأة مثيرة.. عدلي القيعي يكشف كذب مارتن لاسارتي



كشف المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن مفاجئة من العيار الثقيل عندما أعلن أن مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للاهلى لم يطلب التعاقد مع مهاجم نهائيا خلال فترة الانتقالات الصيفية مثلما أعلن فى المؤتمر الصحفى عقب مباراة بيراميدز فى بطولة كأس مصر



وخسر الأهلى من بيراميدز بهدف نظيف فى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر ليودع بعدها البطولة ويقرر مجلس الادارة توجيه الشكر لمارتن لاسارتى ومعاونيه وتكليف محمد يوسف بتولى المهمة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى .



وقال عدلى القيعى فى تصريحات تليفزيونية أن لاسارتى لم يطلب التعاقد مع مهاجم خاصة أن الفريق به عدة عناصر فى مركز خط الهجوم بدليل أنه منح مروان محسن اجازة زاوج فى فترة صعبة خاصة وقبل أيام قليلة من مباراة بيراميدز وهو ما يدل على أن المدرب لديه قناعات بانه الفريق لديه العناصر البديلة .



وأشار عدلى القيعى الى أنه واثق ان مروان محسن تعجب من موافقة لاسارتى على زواجه قبل أيام من بيراميدز وهو ما يؤكد ان المدرب لا يمتلك القدرة على التخطيط واتخاذا القرار المناسب مؤكدا أن مروان اذا طلب منه تأجيل موعد الفرح لن يتأخر .



وأوضح عدلى القيعى أن الأهلى يمتلك فى خط الهجوم مهاجمى المنتخب الأول والمنتخب الاوليمبى وهما مروان محسن وصلاح محسن ولكنه لم يحسن استغلالهما .



وأشار عدلى القيعى الى أنه تعجب من خروج الانجولى جيرالدو من قائمة مباراة بيراميدز رغم سرعاته وقدراته الهجومية الكبيرة وقدرته على التحول من الدفاع الى الهجوم .