ناقد فني: أغنية يوم تلات لـ عمرو دياب مملة ولها نمط واحد ..فيديو

قال الناقد الفني محمد شميس، إن أغنية عمرو دياب "يوم تلات" تحمل فكرة جديدة لم تحدث من قبل في أي ألبوم غنائي، لافتًا إلى أن طريقة تنفيذ الأغنية تحتوى على أفكار جيدة.





وأشار الناقد الفني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على الفضائية "تن"، إلى أنه كان توجد بعض الأزمات من حيث التوزيع الغنائي للأغنية، لافتا إلى أن الأغنية كانت على نمط واحد مما أحدث نوع من الملل للمستمع.





وأضاف الناقد الفني أنه من المتوقع نجاح الأغنية نظرا لضخامة جمهور الفنان عمرو دياب، مؤكدًا أن عمرو دياب يحاول التجديد والتغيير دائمًا، موضحًا أن الاغنية تروى قصة إعجابه بثلاثة بنات يوم التلات.



