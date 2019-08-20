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حوادث

تشمل 3 محافظات.. حملات أمنية مكبرة لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:19 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
مصطفى الرماح
واصلت مديريات أمن بورسعيد، والدقهلية، ودمياط، تكثيف تواجدها الأمنى بنطاق بحيرة المنزلة بالاشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومواصلة حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط جميع المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف التواجد الأمني وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.

وأسفرت جهود الحملات بنطاق مديرية أمن الدقهلية عن تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة، بمساحة 4500 متر، وفي نطاق مديرية أمن دمياط تم إزالة 29 متر غزل تحاويط مخالف، وإزالة 36 متر غزل شرك طير مخالف، وإزالة 55 وحدة غرائز خشبية، وإزالة 26 جوابى مخالفة.

وفى نطاق مديرية أمن بورسعيد، تم تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة 51000 متر.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ونهر النيل والمجاري المائية وفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يشكل إخلال بالنظام والأمن العام.

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