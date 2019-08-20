اخبار الحوادث .. استأجروا عاملا لقتل أبيهم بـ 2000 جنيه.. القبض على أمين عام المجلس الأعلى للإعلام.. وانتحار طفلة



ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، فيما أكدت مصادر لـ"صدى البلد" أن الرقابة الإدارية تمتلك كافة الأدلة التي تثبت تورط أحمد سليم في الرشوة من تسجيلات وغير ذلك.

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متلبسا برشوة .. الرقابة الإدارية تلقي القبض على أحمد سليم امين عام المجلس الأعلى للإعلامألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، فيما أكدت مصادر لـ"صدى البلد" أن الرقابة الإدارية تمتلك كافة الأدلة التي تثبت تورط أحمد سليم في الرشوة من تسجيلات وغير ذلك.



بسبب أفلام الأكشن.. انتحار طفلة في الإسماعيلية

لقيت طفلة بمحافظة الإسماعيلية مصرعها شنقا، عقب مشاهدتها عدد من أفلام الأكشن والعنف، حيث قامت بلف حبل حول رقبتها داخل غرفتها وماتت على إثر ذلك ولم يستطع أهلها إنقاذها.

لمزيد من التفاصيل .. بسبب أفلام الأكشن.. انتحار طفلة في الإسماعيليةلقيت طفلة بمحافظة الإسماعيلية مصرعها شنقا، عقب مشاهدتها عدد من أفلام الأكشن والعنف، حيث قامت بلف حبل حول رقبتها داخل غرفتها وماتت على إثر ذلك ولم يستطع أهلها إنقاذها.



بغرامات 12 مليون جنيه.. سقوط 6 هاربين من أحكام في القاهرة

نجحت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير المباحث، في ضبط ٦ من المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية باجمالي غرامات قرابة ١٢ مليون جنيه، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

لمزيد من التفاصيل .. بغرامات 12 مليون جنيه.. سقوط 6 هاربين من أحكام في القاهرةنجحت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير المباحث، في ضبط ٦ من المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية باجمالي غرامات قرابة ١٢ مليون جنيه، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.



لمس جسمى وانا نايمة .. قاتلة حماها بـ المقطم: عرض على فلوس لممارسة الرذيلة وخلصت عليه بالسكين

"حمايا عرض عليا فلوس لممارسة الرذيلة، بعد أن لمس جسدي وانا نايمة، استيقظت من نومي وهرولت مسرعة الى صديقتي واجريت اتصالًا هاتفيًا بزوجي ولكن لم أخبره بما حدث، رغم كل ذلك لم يكف عن ملامسة جسدى ومحاولة التحرش بي، لم أجد وسيلة للدفاع عن شرفي إلا أن أستل سكين المطبح لإ دافع عن شرفي" .. تلك كانت بداية اعترافات المتهمة بقتل حماها بمنطقة المقطم.

لمزيد من التفاصيل .. لمس جسمى وانا نايمة .. قاتلة حماها بـ المقطم: عرض على فلوس لممارسة الرذيلة وخلصت عليه بالسكين"حمايا عرض عليا فلوس لممارسة الرذيلة، بعد أن لمس جسدي وانا نايمة، استيقظت من نومي وهرولت مسرعة الى صديقتي واجريت اتصالًا هاتفيًا بزوجي ولكن لم أخبره بما حدث، رغم كل ذلك لم يكف عن ملامسة جسدى ومحاولة التحرش بي، لم أجد وسيلة للدفاع عن شرفي إلا أن أستل سكين المطبح لإ دافع عن شرفي" .. تلك كانت بداية اعترافات المتهمة بقتل حماها بمنطقة المقطم.

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من أخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.دفعوا 2000 جنيه علشان عامل يقتل ابوهم.. أم وأبناؤها الثلاثة وراء مقتل مزارع بالسويستمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من كشف غموض مقتل مزارع داخل مسكنه، وتبين أن زوجته وأولاده اتفقوا مع عامل لقتله بسبب سوء سلوكه بالسويس.