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فن

اليسا تثير حيرة جمهورها .. هل تراجعت عن قرار الاعتزال؟

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:28 م
اليسا
اليسا
أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة اليسا حيرة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وذلك بعد أن كتبت تغريدة: "أتفهم تماما حزنكم وأقدر جميع الرسائل التي تلقيتها منكم. أنا فقط أريدكم أن تعرفوا أنني أفعل ذلك من أجل مصلحتي. ما زال الوقت مبكرًا للتحدث عن هذا الشأن وأنا لا يزال لدي ألبوم والكثير من النشاطات الفنية، أعدكم حين أصبح مستعدة للإنتاج لنفسي سأفعل ذلك".

وجاءت ردود الأفعال متباينة حيث علق البعض أن اليسا تراجعت عن قرار الاعتزال والبعض الآخر رأى أن اليسا لم تتخذ قرار الاعتزال بشكل نهائى حيث إنها اشترطته بقدراتها على الإنتاج لنفسها وهو ما شجعها البعض على تنفيذه بدلا من الاعتزال.

يذكر أن أعلنت اليسا اعتزال الغناء وإنهاء مسيرتها الفنية بمجرد صدور ألبومها الغنائي المقبل.

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي على تويتر : ""أحضر لألبومي الجديد مع الكثير من الحب والشغف، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية. إنني أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن".

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