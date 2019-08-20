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ندوة لـ بيطري الوادي الجديد حول تنمية المرأة الريفية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:53 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
نفذت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد ندوة تثقيفية عن تنمية المرأة الريفية بالوحدة المحلية لقرى بورسعيد بالتعاون مع مركز النيل للإعلام وذلك بمشاركة الدكتورة علا محمد حامد مسئول العلاقات العامة ورئيس قسم الابيدميولوجى بمديرية الطب البيطري وبحضور دعاء سويدان مسئولة مركز النيل للاعلام .

وشملت الندوة حوار مفتوح حول كيفية عمل مشروعات صغيرة للإنتاج الداجنى والحيوانات وطرق التربية السليمة والاشتراطات الصحية لحماية الأسرة من الأمراض التى تنتقل من الطيور او الحيوانات للانسان، وكئلك التغذية السليمة وكيفية التعامل مع الطيور فى حالة وجود اى امراض وبائية والتخلص الصحي للنافق كما تم مناقشة كيفية الذبح الآمن للطيور.

كما تم مناقشة أهمية التحصينات للوقاية من الأمراض سواء للطيور او الحيوانات، وأهمية إيواء الحيوانات داخل الحظائر لحمايتها من خطر التعرض للحيوانات الضالة.
ندوة لـ بيطري الوادي الجديد حول تنمية المرأة الريفية
ندوة لـ بيطري الوادي الجديد حول تنمية المرأة الريفية
ندوة لـ بيطري الوادي الجديد حول تنمية المرأة الريفية
ندوة لـ بيطري الوادي الجديد حول تنمية المرأة الريفية

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