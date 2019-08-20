طريقة تحضير كيك كريم كراميل من مطبخ الشيف أميرة شنب

كيك كريم كراميل من الحلويات التى يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها اللذيذ، ونقدم لكم طريقة عمل كيك كريم كراميل من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.



مقادير كيك كريم كراميل

خليط كيك

3 بيضات

90 مل زيت

150 مل ماء

4 كريم كراميل

1 كيلو لبن

صوص كراميل



طريقة تحضير كيك كريم كراميل

* توضع جميع مكونات الكيكة في بولة وتضرب جيدا

* يوضع على النار اللبن والكريم كراميل ويقلب

* توضع الكيكة في صينية في المايكروويف لمدة 5 دقائق

* تكسر وتوضع في بولة تقديم ويضاف إليها سائل الكريم كراميل ويوضع على الوجه صوص الكراميل وتقدم