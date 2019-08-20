بعد تعرضه لوعكة.. نكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمود ياسين

علم "صدى البلد" أن الحالة الصحية للنجم محمود ياسين تحسنت بشكل كبير بعد الوعكة الصحية التي أصابته مؤخرًا.



وكانت الفنانة شهيرة أكدت من قبل في تصريحات صحفية أن الحالة الصحية لمحمود ياسين مستقرة ولكنها ليست جيدة وأوضحت أنها أوقفت الزيارات العائلية من أجل عدم إزعاجه أو جعله يشعر بأي قلق.



وكان النجم محمود ياسين ابتعد عن التمثيل والساحة الفنية منذ عدة أعوام كما يرفض الظهور الإعلامي بالفترة الأخيرة وقد أكدت ابنته رغبته في الاستمتاع بحياته مع عائلته وأحفاده بعيد عن النجومية.

