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صالون ثقافي جديد بالمركز الثقافي الكاثوليكي بالمنيا .. صور

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:44 م
صدى البلد
سامح سلام
نظم المركز الثقافي الكاثوليكي الصالون الثقافي الثالث عشر تحت عنوان " التفكير بين التنوير و التدمير " بمصر بمقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا.

أقيم الصالون الثقافي تحت رعاية الأنبا بطرس فهيم مطران إيباراشية المنيا للأقباط الكاثوليك بحضور المهتمين مجموعة من من شباب الإيبارشية المهتمين بالعمل الثقافي.

تناول الصالون مفاهيم التفكير وأنماطه بالإضافة إلى مناقشة سؤال، أيهما أسبق الإحساس و المشاعر أم التفكير؟.

كما ناقش الصالون الثقافي أيضا موضوع ارتباط التفكير بالصورة الذهنية، كما دار حوار بين المشاركين والإجابة على مجموعة من الأسئلة التى طرحها الشباب في هذا الشأن.
صالون ثقافي جديد بالمركز الثقافي الكاثوليكي بالمنيا .. صور
صالون ثقافي جديد بالمركز الثقافي الكاثوليكي بالمنيا .. صور

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