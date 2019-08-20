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ابنة صدام حسين تنشر رسالة خطية نادرة لوالدها بشأن حرب الخليج

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:03 م
الرئيس العراقى الراحل
الرئيس العراقى الراحل صدام حسين
حسام رضوان
نشرت رغد صدام حسين الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل، رسالة خطية نادرة لوالدها، وهي عبارة عن أوامر بحق وزير إيراني تم أسره في الحرب المدمرة (حرب الخليج الأولى) بين البلدين إبان حقبة الثمانينيات.

ونشرت رغد تلك الرسالة عبر حسابها على "تويتر" بمناسبة الذكرى 31 لنهاية الحرب خلال الشهر الجاري، وتحديدا في 8 أغسطس.

وجاء في نص الرسالة المؤرخة بـ 28 ديسمبر 1982:"يعامل وزير النفط الإيراني الأسير لدينا معاملة جيدة، وتلبى كل طلباته بما في ذلك الاتصال بعائلته، ولا يجوز التحقيق المستمر معه، يتم إيقاف ذلك وترفع لي مذكرة كل شهر عنه... وإعلامي... صدام حسين".

وكانت القوات العراقية قد أسرت الوزير الإيراني، محمد جواد تندكويان بعد 40 يوما من توليه المنصب، عندما كان يقوم بجولة على المنشآت النفطية في جنوب إيران، في مناطق سيطرت عليها القوات العراقية. بحسب "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت الوكالة إلى أن المواقع الإيرانية أوردت أن طهران تسلمت جثة الوزير في الـ19 من ديسمبر عام 1991، وأنه توفى إثر تعرضه للتعذيب.

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