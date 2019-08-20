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تعليم

إعلان نتيجة التحويلات وتقليل الاغتراب .. الخميس

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:02 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعلان نتيجة مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب، سيكون بعد غد الخميس، بالإضافة إلى إعلان موعد بدء المرحلة الثالثة والتي من المرجح أن تبدأ يوم السبت المقبل.

وكان قد انتهى اليوم طلاب المرحلتين الأولى والثانية من مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب حيث تعلن نتيجة التحويلات وتقليل الاغتراب والتي كانت قد بدأت الخميس الموافق 8/8.

يتم التحويل بين الكليات الجامعية من خلال فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%).

بينما جاء الحد الادنى بالمرحلة الثالثة من التنسيق، لـ الشعبة العلمية البالغ عدد طلابها 63318 والشعبة الادبية البالغ عدد طلابها 21554 ، 205 درجة، والشعبة الادبية البالغ عدد طلابها 21554 ، 205 درجة بنسبة 50%، حيث يتم إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة .

وفي حالة وجود أي استفسار عن الدخول على الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة والمحافظات.

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