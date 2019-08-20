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فن

بـ رسائل SMS.. محمد رمضان يروج لحفله بالساحل الشمالي

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:39 م
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد نبيـل
حرص النجم محمد رمضان على الترويج لحفله المنتظر بالساحل الشمالى يوم 23 أغسطس الجارى، عن طريق التعاقد مع شركة متخصصة لإرسال رسائل نصية SMS لحث الجمهور على التوافد إلى مارينا.

وقد وافقت نقابة المهن الموسيقية اليوم على منح التصاريح الخاصة بحفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي يوم الجمعة المقبل 23 أغسطس، بصفته عضوا بنقابة المهن التمثيلية بعد أن تلقت النقابة خطابا بالموافقة من الدكتور أشرف زكي.

فى الوقت نفسه تعهد محمد رمضان بالظهور على المسرح بالشكل اللائق بما لا يتعارض مع قواعد النظام العام.

يذكر أن رمضان من حقه إحياء حفل غنائي بعد الحصول على تصريح نقابة المهن الموسيقية بصفته عضوا عاملا في إحدى النقابات الفنية وتحصيل الرسم النسبي المقرر قانونا.

وكانت نقابة الموسيقية قد انتهت قبل أيام من مناقشة احدى الشكاوى ضد الفنان محمد رمضان بخصوص حفله القادم وانتهت إلى تسوية كافة الأمور المتعلقة بالحفل ومنح التصاريح اللازمة.

وصرح المنتج محمد جابر بأنه فى جلسة ودية تم التوصل مع الفنان الكبير محمد رمضان على مد فترة التعاقد بينهما لمدة عامين آخرين، ويكون بموجبه الحق لـ"محمد جابر" الحق منفردا فى تنظيم حفلات الفنان محمد رمضان.

و كان قد نشأ خلاف بين جابر ورمضان بعدما نشر رمضان إعلانا عن حفله بالساحل الشمالى، وقد قام محمد جابر باللجوء إلى نقابة المهن الموسيقية لبحث شكواه، وبالفعل تحدد لها موعدا كان الخميس الماضى، وحضر عبد الغنى شوشة الممثل القانونى عن الفنان محمد رمضان وأقر بأحقية محمد جابر فى تنظيم حفلات محمد رمضان.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كليب "انساي" مع النجم المغربي سعد المجرد ، والذي حقق نجاحا ونسبة مشاهدة عالية عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

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