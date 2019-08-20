اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 20-8-2019

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة في نادي الزمالك ، وجاءت كالتالي:
- نجم الزمالك: الصربي ميتشو مميز للغاية وطارق يحيي ابن النادي
أشاد أيمن منصور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالمدير الفني الجديد لنادي الزمالك الصربي ميتشو قائلا: "بداية جيدة للغاية وننتظر رؤية الواقع".
- انطونيو كلمة السر .. أول إجراء من ميتشو بخصوص لاعبى الزمالك
اطمأن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك من خلال جلسة سريعة عقدها مع أنطونيو مدرب الأحمال للتعرف على آخر البرامج التأهيلية والبدنية الخاصة بلاعبي الفريق.
- شكرا على تواجدك.. مقارنة بين رحيل لاسارتى عن الأهلى واستبعاد جروس من الزمالك
"شكرا علي تواجدك معانا"، بهذه الكلمات ودع مسئولو ولاعبي النادي الأهلي مارتن لاسارتي، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب حفلة الرحيل داخل مقر النادي على الرغم من توديع بطولة كأس مصر.
- شاهد.. ابنة حارس الزمالك بصحبة شيكابالا
نشر محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك، مجموعة من الصور الجديدة له عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
- فى ذكرى وفاته.. محمد عبد المطلب نجم الأغنية الشعبية الذي أحب الزمالك حتى ذهب إلى السجن
في شهر أغسطس ولد ومات المطرب الشعبي الشهير محمد عبد المطلب، فالفارق بين تاريخ مولده ووفاته 8 أيام، إذ ولد عبد المطلب في 13 أغسطس عام 1910، وفارق الحياة في 21 أغسطس عام 1980.
- الزمالك يعلن استمرار أيمن طاهر في قيادة حراس مرمى الفريق
أعلن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، استمرار أيمن طاهر في قيادة تدريبات حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحين وصول مدرب حراس المرمى الصربي الجديد، الذي سيتواجد ضمن أفراد الجهاز الفني المعاون للصربي ميشو المدير الفني الجديد للزمالك.
- مرتضى منصور: لن أقف صامتا أمام من يهاجم الزمالك
قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه لن يقف صامتا أمام المهاجمين له عبر فيديوهات على موقع اليوتيوب في الفترة الأخيرة، وسيلجأ للقانون للحصول على حقه.
- ميتشو يكشف عن جهازه المعاون في قيادة الزمالك
كشف الصربي ميتشو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك عن معاونيه الأجانب في الجهاز الفني للابيض.
- ميتشو يوجه الشكر لـ مجلس إدارة الزمالك ويكشف عن خطته مع الفريق
أعرب الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بتدريب الفريق الأبيض، موجها الشكر لرئيس النادي والمشرف على الكرة.
- نجم الزمالك: الصربي ميتشو مميز للغاية وطارق يحيي ابن النادي
أشاد أيمن منصور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالمدير الفني الجديد لنادي الزمالك الصربي ميتشو قائلا: "بداية جيدة للغاية وننتظر رؤية الواقع".
- انطونيو كلمة السر .. أول إجراء من ميتشو بخصوص لاعبى الزمالك
اطمأن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك من خلال جلسة سريعة عقدها مع أنطونيو مدرب الأحمال للتعرف على آخر البرامج التأهيلية والبدنية الخاصة بلاعبي الفريق.
- شكرا على تواجدك.. مقارنة بين رحيل لاسارتى عن الأهلى واستبعاد جروس من الزمالك
"شكرا علي تواجدك معانا"، بهذه الكلمات ودع مسئولو ولاعبي النادي الأهلي مارتن لاسارتي، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب حفلة الرحيل داخل مقر النادي على الرغم من توديع بطولة كأس مصر.
- شاهد.. ابنة حارس الزمالك بصحبة شيكابالا
نشر محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك، مجموعة من الصور الجديدة له عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
- فى ذكرى وفاته.. محمد عبد المطلب نجم الأغنية الشعبية الذي أحب الزمالك حتى ذهب إلى السجن
في شهر أغسطس ولد ومات المطرب الشعبي الشهير محمد عبد المطلب، فالفارق بين تاريخ مولده ووفاته 8 أيام، إذ ولد عبد المطلب في 13 أغسطس عام 1910، وفارق الحياة في 21 أغسطس عام 1980.
- الزمالك يعلن استمرار أيمن طاهر في قيادة حراس مرمى الفريق
أعلن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، استمرار أيمن طاهر في قيادة تدريبات حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحين وصول مدرب حراس المرمى الصربي الجديد، الذي سيتواجد ضمن أفراد الجهاز الفني المعاون للصربي ميشو المدير الفني الجديد للزمالك.
- مرتضى منصور: لن أقف صامتا أمام من يهاجم الزمالك
قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه لن يقف صامتا أمام المهاجمين له عبر فيديوهات على موقع اليوتيوب في الفترة الأخيرة، وسيلجأ للقانون للحصول على حقه.
- ميتشو يكشف عن جهازه المعاون في قيادة الزمالك
كشف الصربي ميتشو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك عن معاونيه الأجانب في الجهاز الفني للابيض.
- ميتشو يوجه الشكر لـ مجلس إدارة الزمالك ويكشف عن خطته مع الفريق
أعرب الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بتدريب الفريق الأبيض، موجها الشكر لرئيس النادي والمشرف على الكرة.