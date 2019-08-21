إيفاب يقرر عدم بث لقطات VAR على شاشات الملاعب لعدم التأثير على الحكام

قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) أمس الثلاثاء عدم بث إعادة اللقطات التي يتم خلالها الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) على شاشات داخل الملعب لحين اتخاذ الحكم قراره في الواقعة محل المراجعة.





وأكد إيفاب أنه لن يمنع بث اللقطات التي يتم خلالها الاستعانة بتقنية الفار على شاشات الملاعب، لكن ذلك سيتم فقط بعد اتخاذ القرار من قبل حكم المباراة.





وقال لوكاس برود الأمين العام لـ إيفاب لشبكة "سكاي سبورتس لينا أن نحمي الحكام ، نريد أن نجنب الحكام الشعور بالضغط أو التأثير عليهم من قبل اللاعبين، المدربين أو الجماهير أثناء عملية اتخاذ القرار ، لن نسمح ببث اللقطات المسجلة أثناء عملية اتخاذ القرار".



