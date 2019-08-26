علاج غازات البطن عند الرضع .. اختار الحل المناسب لطفلك من الطبيعة والأدوية

علاج غازات البطن عند الرضع :



دواء سيميثكون :



العلاجات المثلية:



دواء كوليك كالم :



علاج غازات البطن عند الرضع بالاعشاب :



علاج غازات وانتفاخ البطن عند الرضع :





- الجلوس منتصبا وعقد الرضيع ضد صدرك. في هذا الموضع، سوف تكون ذقن طفلك على كتفك بينما تسنده بيدك قم بتدليك ظهره والضغط عليه برفق.



- ارضاع الطفل بالطريقة الصحيحة التي لا تسمح له بابتلاع الهواء كـ استخدام ببرونة مقدمتها مناسبة لحجم فم الطفل وليس أصغر منه وعند إعطائه الطعام تكن الزجاجة مائلة بزاوية ويتم انزال الغذاء داخل فم الصغير ببطء.



- اجعل رأس الطفل ورقبته مرتفعين فوق بطنه أثناء الرضاعة ولي نائما تماما إذا، وإذا تم إطعام الطفل باستخدام الببرونة فيتم إرضاعه في وضع رأسي وقلب الزجاجة قليلًا حتى يرتفع الهواء إلى الأعلى أثناء ذلك.



- إعطاء الطفل بعض المشروبات العشبية الدافئة المناسبة لعمره حالته الصحية.

تَكوُن غازات البطن عند الرضع من المشكلات الأكثر شيوعا بسبب التغيرات التى تحدث داخل جسم الطفل نتيجة نموه خاصة عند بدء تناوله للطعام بجانب لبن الأم .. وتبحث الكثير من الأمهات عن العلاج المناسب للطفل فى هذه المرحلة خاصة أن الرضيع لا يتحمل الألم ولا يستطيع تحمل المواد الفعالة فى بعض الأدوية.يجب عليك استشارة طبيب الأطفال أولًا قبل إعطاء أي أدوية أو علاجات أو مكملات للطفل وفقا لما ذكره موقع "coliccalm" توجد عدة طرق لـ علاج غازات البطن عند الرضع ، وهي:تباع قطرات الغاز سيميثيكون تحت اسماء تجارية عديدة، حيث يعمل كمضاد للرغوة يربط فقاعات الغازات في المعدة لطرد الغاز ، ولكن مع الأسف، إذا لم يتم ترشيد المجموعات الكبيرة من الفقاعات بسرعة كافية، فإنها تمر في الجهاز الهضمي السفلي، وحينها يمكن أن تتسبب مجموعات فقاعات الغاز الكبيرة في حدوث انتفاخ وتشنجات أكثر ألما، ليس سيميثيكون دواء "حسب الحاجة" ، بل هو دواء يجب إعطائه بجرعات منتظمة مع كل وجبة.يمكن أن تكون العلاجات المثلية اختيارًا ممتازًا لعلاج غازات الرضع والأعراض المصاحبة لها كـ المغص، ومعظم الأدوية المثلية خالية من مسببات الحساسية وخالية من الآثار الجانبية.الأدوية المثلية عبارة عن علاجات تساعد الجسم على علاج نفسه بنفسه من خلال بعض المواد الطبيعية.بشهادة الآباء والأمهات يعمل دواء كوليك كالم العجائب فى علاج الانتفاخ وتشنجات المعدة التى تعرف بـ "المغص" كما أنه فعال بصورة كبيرة في علاج الغاز الناتج عن إدخال الأطعمة الجديدة في المسالك الهضمية الحساسة للرضع والاطفال.علاج غازات البطن عند الرضع بالاعشاب من اكثر الطرق التى يلجأ لها الآباء لسهولة استخدامها وامكانية تحضيرها ، واعطائها للطفل بشكل سريع هذا فضلا عن انها من العلاجات الآمنة بشكل كبير على صحة الرضيع.قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، أن علاج غازات البطن عند الرضع يعتمد على بعض الأعشاب ذات الآثار الجانبية المحدودة ولا تسبب اى ضرر على الرضيع، وهى مشروب الكراوية واليانسون والشمر والبابونج والكمون الدافئ ولكن الأخير قد لا يناسب كل الرضع.يعد الانتفاخ من أشهر الأعراض المصاحبة لغازات البطن عند الرضع مما يجعلهم يطلقون العنان للصراخ والبكاء، وذلك نتيجة لشعور الرضع بالألم الشديد.. فكيف يمكننا مساعدة الرضيع فى التخلص من هذا الانتفاخ والغاز بالبطن.وفيما يلى نعرض لكم أهم العادات والطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج غازات وانتفاخ البطن عند الرضع:- مساعدة الطفل على التجشؤ من خلال عمل بعض التمارين المنزلية له مثل الإمساك برجلى الصغير وثنيهما وفردهم للأمام.