أصالة تحصد 3.5 مليون مشاهدة بـ مبقاش سر.. فيديو

حققت أغنية «مبقاش سر» للفنانة السورية أصالة نصري، 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة، بعد يومين من طرحها على القناة الرسمية لـ أصالة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في 14 أغسطس الجاري.





أغنية «مبقاش سر» لـ أصالة نصري، من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: فهد، وتريات: فهد، تنفيذ وتريات: تامر غنيم.





على جانب آخر، حصدت أصالة مشاهدة عالية وذلك بعد طرح أغنية «نكتة بايخة» عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على يوتيوب، وذلك الأربعاء 7 أغسطس.





أغنية "نكتة بايخة" لـ أصالة، من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.





من المقرر أن تطرح أصالة ألبومها الجديد "في قربك" الخميس المقبل، ويضم الألبوم 10 أغان أبرزها "بنت أكابر"، "مبقاش سر"، وغيرها.



