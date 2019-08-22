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حوادث

ضبط مصنع زيوت بدون ترخيص بمصر القديمة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:22 ص
ضبط مصنع زيوت
ضبط مصنع زيوت
محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مصنع زيوت بدون ترخيص بمصر القديمة.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفادها أن المسئول عن مصنع زيوت الكائن بمنطقة بطن البقر ـ دائرة القسم يدير المصنع بدون ترخيص لتصنيع الزيوت غير الصالحة للاستخدام وإعادة تعبئتها مرة أخرى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم استهدافه بمأمورية بالاشتراك مع مفتشي التموين بالمديرية أسفرت عن ضبطه.

وعثر بداخل المصنع على ٥ أطنان دهون لتصنيع الزيوت غير الصالحة للاستخدام و٣ أطنان زيت معدة للبيع داخل تنكات وميزان بسكول و20 برميلا فارغا.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه بتصنيع الزيوت غير الصالحة للاستخدام وتعبئتها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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