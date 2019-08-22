صلاح محسن يتألق في مران الأهلي

أجري محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للفريق على هامش المران الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.



وقام يوسف بتقسيم اللاعبين إلي ثلاث فرق، في فقرة شهدت تألق صلاح محسن، الذي اقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام اطلع بره.



ويستعد الأهلي لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب الجيش ببرج العرب.



وكان الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي برباعية نظيفة سجلها علي معلول ووليد أزارو (هدفان) وأحمد الشيخ.