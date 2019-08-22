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رياضة

بداية جديدة.. صلاح محسن في هجوم الأهلي أمام اطلع بره فى دورى الأبطال

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:27 م
صلاح محسن
صلاح محسن
عبدالحكيم أبوعلم
قرر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على صلاح محسن، في خط هجوم الفريق أمام اطلع بره بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غد الجمعة.

ويقود صلاح خط هجوم الأهلي، بعد تأكد غياب الثنائي مروان محسن، ووليد أزارو عن المباراة، بعد أدائهما تدريبات تأهيلية في الفترة الماضية وغيابهم عن التدريبات الجماعية.

ويلتقي الأهلي مع اطلع برّه، بطل جنوب السودان غدًا في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأهلي برباعية نظيفة سجلها علي معلول ووليد أزارو (هدفين) وأحمد الشيخ.

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