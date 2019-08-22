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فن

شاهد.. مايا دياب بفستان قصير.. و فيفى عبده تغازلها

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:22 م
مايا دياب
مايا دياب
نبيل العدوى
نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب صورة لها عبر صفحتها على موقع انستجرام وظهرت بفستان قصير أثار إعجاب متابعيها.

وعلقت الفنانة فيفى عبده على الصورة : 5 موااه

واعتذرت الفنانة مايا دياب لمتابعيها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤخرا، عن عدم تفاعلها معهم الفترة الماضية.

وقالت مايا دياب، عبر حسابها على "تويتر": "سامحوني بغيب عن تويتر لأن ما كتير بحب الحكي، بس رح شد حيلي وما أبقى أغيب".

وأضافت مايا دياب: "شكرا على رأيكم بأغنيتي الجديدة يابا يابا، وناطرة بعد كل واحد شو أكتر شي حبه بالأغنية والكليب".

وطرحت مايا دياب، مؤخرًا كليبها الغنائي الجديد "يابا يابا"، عبر قناتها على "يوتيوب"، من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع مودي منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.​

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