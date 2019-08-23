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ديني

أبرزهم الطبري والنووي .. علماء عاشوا حياتهم بدون زواج.. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:01 ص
علماء عاشوا حياتهم
علماء عاشوا حياتهم بدون زواج
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل من يترك سنة الزواج آثم؟.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، أن النكاح قد يكون واجبا على من يظن أنه سيقع في الحرام بدونه ويأثم إن لم يفعل وكان مستطيعا على الزواج، وقد يكون حراما لمن لا يستطيع أن يقوم بمسئوليات الزواج ويعرض أهله للفتن.

وتابع: قد يكون مباحا للرجل وذلك إذا كان قادرا عليه ولكن قد لا تكون له رغبة فيه لعدم وقوعه في الفتن ومستقر في حياته وملتزم بعبادته حتى أن هناك علماء كثر عاشوا حياتهم بدون زواج وهؤلاء لا ذنب عليهم.

وأشار إلى أن أبرز العلماء غير المتزوجين: محمد بن جرير الطبري، الإمام النووي، بشر بن الحارث، والذي قيل عنه "ما أخرجت بغداد أعقل من بشر".

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