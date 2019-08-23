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رياضة

خليفة أجيرى.. حسن شحاتة يقترب والبدرى يتمسك بفرصة تدريب منتخب مصر

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:06 ص
حسن شحاتة
حسن شحاتة
منتصر الرفاعى
خليفة اجيرى .. سؤال يتردد على لسان عشاق الساحرة المستديرة فى مصر منذ رحيل المكسيكى عقب إخفاقه فى قيادة منتخب مصر فى بلوغ دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو الماضى.

حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر باتت تلك هى الإجابة التى تعلمها الجماهير المصرية فى الفترة الأخيرة عقب تسريب أخبار من قبل اللجنة الخماسية الجديدة المكلفة لإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمر الجنايني.

حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر وهو الفائز مع منتخب مصر بثلاث بطولات لكأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010 يتردد أن اللجنة الخماسية ستعلن الأسبوع المقبل تكليفه بالمهمة وفقا للمصادر داخل الجبلاية ومعه أحمد حسام ميدو المدير الفنى للمقاصة مدربا عاما وحال رفضه سيكون حمادة صدقى المدير الفنى السابق للجونة بديلا له ومعهما محمد شوقى لاعب منتخب مصر والأهلى وميدلسبره الإنجليزى مدربا مساعدا وعصام الحضرى مدربا لحراس مرمى منتخب مصر ومحمد أبوالعلا طبيا ومحمد فضل مشرفا على المنتخب باعتباره عضو اللجنة الخماسية.

حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب خليفة اجيرى يواجه منافسة شرسة من حسام البدرى المدير الفنى للأهلى ومنتخب مصر الأوليمبى السابق ورئيس منظومة بيراميدز الذى يحظى بقبول كبير لدى بعض مسئولى إتحاد الكرة خاصة اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية لما يتملكه البدرى من شخصية قوية وسيرة تدريبية رائعة أيضا بفوزه بجميع البطولات مع النادى الأهلى والدورى مع المريخ السودانى.

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