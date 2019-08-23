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رياضة

نابولي يعلن إتمام صفقة تعاقده مع المهاجم المكسيكي لوزانو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:34 م
صدى البلد
أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إتمام صفقة تعاقده مع المهاجم المكسيكي هيرفينج لوزانو من إيندهوفن الهولندي.

وانتقل هيرفينج لوزانو إلى نابولي بعقد لمدة خمسة أعوام تنتهي في 2024، مقابل 38 مليون يورو (1ر42 مليون دولار).

وقضى هيرفينج لوزانو، الذي يمكنه اللعب في مختلف المراكز الهجومية، موسمين ضمن صفوف إيندهوفن، وسجل له أكثر من 40 هدفا خلال 83 مباراة رسمية وتوج معه بلقب الدوري الهولندي في 2018 .

وشارك هيرفينج لوزانو ضمن صفوف المنتخب المكسيكي في كأس العالم 2018 بروسيا وقد سجل له هدف الفوز 1 / صفر على المنتخب الألماني في دور المجموعات.

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