برغم الخلاف.. أصالة تتعاون مع أحمد إبراهيم في ألبومها الجديد

تتعاون الفنانة أصالة، مع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، في أغنية جديدة بعنوان "جابوا سيرته" ضمن أغاني ألبومها القادم "في قربك" وذلك بالرغم من الخلاف بينهما بسبب زواجه من أنغام.



وجاء التعاون بينهما في هذه الأغنية من قبل الخلاف، ولكن أصالة لم تلجأ إلى إستبعاد الأغنية من الألبوم، و إعادة توزيعها مع موزع موسيقي أخر بل إختارت أن يتم طرح الأغنية بشكلها الحالي بسبب مكانة أحمد، المتميزة في عالم التوزيع الموسيقى.



"جابوا سيرته" "جابوا سيرته" من كلمات الشاعر عبدالرحمن محمد، وألحان مدين وتوزيع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.



يذكر أن أصالة تعاون في هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أحمد زعيم، وأمير طعيمة، وعمرو المصري، وعمر عادل، وأحمد مصطفى، وغيرهم.