لسابع مرة في أقل من شهر.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، اليوم السبت، إن جارتها الشمالية أطلقت منذ قليل قذائف لم تحدد طبيعتها باتجاه بحر اليابان، وذلك للمرة السابع خلال أقل من شهر واحد.



وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن السلطات اليابانية ترجح أن نوع القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية هي صاروخا باليستيا.



وتوقع كيم هيون-تشونج نائب مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي استئناف محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قريبا وذلك بعد اجتماعه مع بيجن، الخميس.



وقال نائب المتحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، كيم يون هان، الجمعة، عندما سئل عن تصريحات ري "نتطلع إلى تحقيق تقدم في محادثات نزع السلاح النووي فيما يتعلق بالثقة والاحترام المتبادلين بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وأن يثمر ذلك عن نتائج إيجابية".



وأطلقت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ قصيرة المدى في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وحيازة أسلحة جديدة، الأمر الذي زاد استئناف المحادثات تعقيدا.