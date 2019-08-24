ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لسابع مرة في أقل من شهر.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:51 ص
صاروخ باليستي كوري
صاروخ باليستي كوري شمالي
أحمد قاسم
أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، اليوم السبت، إن جارتها الشمالية أطلقت منذ قليل قذائف لم تحدد طبيعتها باتجاه بحر اليابان، وذلك للمرة السابع خلال أقل من شهر واحد.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن السلطات اليابانية ترجح أن نوع القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية هي صاروخا باليستيا.

وتوقع كيم هيون-تشونج نائب مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي استئناف محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قريبا وذلك بعد اجتماعه مع بيجن، الخميس.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، كيم يون هان، الجمعة، عندما سئل عن تصريحات ري "نتطلع إلى تحقيق تقدم في محادثات نزع السلاح النووي فيما يتعلق بالثقة والاحترام المتبادلين بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وأن يثمر ذلك عن نتائج إيجابية".

وأطلقت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ قصيرة المدى في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وحيازة أسلحة جديدة، الأمر الذي زاد استئناف المحادثات تعقيدا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشار الأمن القومي الأمريكي يجتمع مع مسئولين من كوريا الجنوبية

وزير الخارجية الياباني يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي القذائف الكورية الشمالية

كوريا الشمالية تطلق مقذوفات على الساحل الشرقي لـ سول

ترامب: تلقيت رسالة لطيفة من زعيم كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية: استئناف المحادثات قريبا بين واشنطن وبيونج يانج

وزير خارجية كوريا الشمالية يصف بومبيو بأنه سم زعاف

ترشيحاتنا

تراجع اسعار السيارات في مصر لا يزال مستمرا.. الانخفاض وصل حتى 40 ألف جنيه

اخبار الرياضة.. رحيل نجم الاهلي.. رد قوي من احمد حسن على ريهام سعيد..الفوز الاول لـ تريزيجيه

يخرج بديلا.. فريق كهربا يتأخر بهدفين فى الشوط الأول أمام ريو آفي

ولي عهد النرويج يتعرض لموقف محرج من محجبات داخل مسجد.. صور

المستفيدون من قانون المعاشات الجديد.. كل ما تريد معرفته عن الفئات المستحقة ومميزاته وشروطه

موجز السوشيال ميديا.. أول رد من ريهام سعيد بعد وقف برنامجها..و زينة توجه لها رسالة قاسية.. نبيل الحلفاوي يهاجم لاسارتي بسبب صلاح محسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر يتألق فى حفله بمحكى القلعة.. صور

على أوتار الهارب ونفخات الفلوت.. ليلة سيمفونية في القلعة بحضور البسطاء

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا