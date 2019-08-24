دنيا عبد العزيز تروج للجزء الثاني من مسلسل قيد عائلي

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو ترويجيا للجز الثاني من مسلسل قيد عائلي والمقرر عرضه قريبا عبر قناة dmc.



وعلقت دنيا عبد العزيز على الفيديو: "قريبا قيد عائلي".



وجاءت أبرز تعليقات متابعيها كالآتي:



اشتقنالكم كتيير



هتنوري المسلسل



أحلى خبر انهارده



مسلسل تحفه حقيقى



يذكر أن مسلسل "قيد عائلي" حقق نسبة متابعة عالية عند عرض عبر شاشة ‎ dmc، ويشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.