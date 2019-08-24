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رياضة

الدوري الإسباني .. التعادل السلبي يخيم على لقاء ريال مدريد وبلد الوليد

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:57 م
مارسيلو لاعب نادي
مارسيلو لاعب نادي ريال مدريد
إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ريال مدريد وبلد الوليد بالتعادل السلبي بين الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

سيطر ريال مدريد على معظم أحداث اللقاء، حيث بلغت نسبة استحواذ لاعبيه الكرة 68% مقابل 32 % لبلد الوليد ، كما سدد لاعبوه 14 كرة منها كرتين على مرمى حارس بلد الوليد ، لكن دون أن تهتز شباكه ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتشهد المباراة مشاركة كل من الكولومبي خميس رودريجيز والإسباني فرانشيسكو إيسكو مع الفريق بعد غيابهما عن المباراة الأولى للفريق في الدوري.

يذكر أن ريال مدريد فاز في أول مبارياته في الدوري الإسباني على مضيفه سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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