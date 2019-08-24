الدوري الإسباني .. التعادل السلبي يخيم على لقاء ريال مدريد وبلد الوليد

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ريال مدريد وبلد الوليد بالتعادل السلبي بين الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.





سيطر ريال مدريد على معظم أحداث اللقاء، حيث بلغت نسبة استحواذ لاعبيه الكرة 68% مقابل 32 % لبلد الوليد ، كما سدد لاعبوه 14 كرة منها كرتين على مرمى حارس بلد الوليد ، لكن دون أن تهتز شباكه ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.





وتشهد المباراة مشاركة كل من الكولومبي خميس رودريجيز والإسباني فرانشيسكو إيسكو مع الفريق بعد غيابهما عن المباراة الأولى للفريق في الدوري.



