أشعر بالوحدة.. شاب مصري يحتضن بنات أمريكا في الشوارع.. شاهد ردود الأفعال

يترك المصري "علامته" في كل مكان يذهب إليه، يُعلِم أكثر مما يتعلم، فحسه الساخر يجعل منه شخصية لا تُنسى، قام «كريم المنير» مهندس مصري ورحالة يعيش الآن في أمريكا بتصوير فيديو ساخر لرصد ردود أفعال العامة عند تلقي حضن من شخص غريب.





في حديقة عامة ذهب كريم إلى فتاتين وقفنا بجانب البحيرة، واحتضن بدون أي مقدمات إحداهن، والتي شعرت بالصدمة في البداية، لكنها استسلمت ونامت على كتفه عندما أخبرها "أشعر بالوحدة" مع تعبير وجهه الحزين، لذا تعاطفت معه، فقال لها "شكرًا يا قمر".





حالفه الحظ مع كل الفتيات اللاتي ظهرن معه في الفيديو، لكن الكارثة كانت عندما ذهب ليحتضن رجلاً جلس يتأمل البحيرة، اعتقد كريم بأنه رجل مثله لم يشعر بالإحراج لكنه صُدم عندما حاول الرجل "تقبيله من فمه" حيث اعتقد بأنه "مثلي الجنس".



