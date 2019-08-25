ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أشعر بالوحدة.. شاب مصري يحتضن بنات أمريكا في الشوارع.. شاهد ردود الأفعال

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:21 ص
كريم المنير
كريم المنير
عزة عاطف
يترك المصري "علامته" في كل مكان يذهب إليه، يُعلِم أكثر مما يتعلم، فحسه الساخر يجعل منه شخصية لا تُنسى، قام «كريم المنير» مهندس مصري ورحالة يعيش الآن في أمريكا بتصوير فيديو ساخر لرصد ردود أفعال العامة عند تلقي حضن من شخص غريب.

في حديقة عامة ذهب كريم إلى فتاتين وقفنا بجانب البحيرة، واحتضن بدون أي مقدمات إحداهن، والتي شعرت بالصدمة في البداية، لكنها استسلمت ونامت على كتفه عندما أخبرها "أشعر بالوحدة" مع تعبير وجهه الحزين، لذا تعاطفت معه، فقال لها "شكرًا يا قمر".

حالفه الحظ مع كل الفتيات اللاتي ظهرن معه في الفيديو، لكن الكارثة كانت عندما ذهب ليحتضن رجلاً جلس يتأمل البحيرة، اعتقد كريم بأنه رجل مثله لم يشعر بالإحراج لكنه صُدم عندما حاول الرجل "تقبيله من فمه" حيث اعتقد بأنه "مثلي الجنس".

انتفض "كريم" من مكانه مسرعًا ضاحكًا غير مُصدّق مستعجبًا "هل حاول للتو تقبيلي؟"، لكن الأطرف أن كريم استخدم في ترجمة الفيديو مصطلحات شعبية مصرية، أضفت على الموضوع نكهة مصرية ساخرة، جاء عنوان الفيديو الذي نشره على انستجرام ويوتيوب باسم «هتعمل ايه لو كنت مكانهم».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو شوفتي معجبة في حضن جوزك هتعملي إيه؟.. ردود صادمة من زوجات نجوم الكرة.. فيديو

شاهد .. لو ابنك جاب 50 % في الثانوية .. ردود صادمة

مقطع ساخر لرجل حاول إصلاح سيارته.. فيديو

بحبك يا ستاموني .. يوم تلات لـ عمرو دياب على طريقة محمود عبد العزيز

ترشيحاتنا

هاني حتحوت يكشف المرشحين النهائيين لتدريب الأهلي.. فيديو

دوام التوفيق في العبادة .. على جمعة يكشف علامات رضا الله عن عبده

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

تركي آل شيخ يعلن عن الفائز فى مسابقة التوقع والموعد الجديد .. فيديو

تحتل المركز الأول .. الغربية محافظة العناتيل آخرهم عنتيل قرية حجازى .. وعام 2014 الأكثر فى الفضائح

بـ 5 جنيهات .. ماسك سحرى لحل مشاكل البشرة في أسبوعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد