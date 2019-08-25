ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصول بعثة التايكوندو إلى مصر بعد إنجاز دورة الألعاب الأفريقية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:03 ص
بعثه منتخب مصر للتايكوندو
بعثه منتخب مصر للتايكوندو
القسم الرياضى
عادت بعثة منتخب مصر للتايكوندو بعد المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب والتي نجحت فيه البعثة فى الحصول على 11 ميدالية متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين عن طريق هداية ملاك وزن 67 ك وميسون إيهاب وزن 73 كجم و8 ميداليات فضية عن طريق رضوى رضا وزن 57 ك ومعاذ نبيل وزن 58 ك ونور حسين وزن 49 عبد الرحمن درويش وزن 87+ ك وروان رفاعي وزن 62 ك صلاح خيري وزن 87 كجم وسيف عيسي وزن 74 ك وعبد الرحمن وائل وزن 68 ك والميدالية البرونزية عن طريق منه ماهر وزن فوق 73 كجم وكان في استقبال الفريق د عهد علي مديرة الدعاية والإعلام بروابط الرياضية المسوق الحصرى لاتحاد التايكوندو.

وأعرب عمرو سليم، رئيس اتحاد التايكوندو، عن سعادته بالمستوى الذى ظهرت به بعثة التايكوندو خلال دورة الألعاب الأفريقية، مثنيًا علي أداء الفريق وقدم التهنئة كل أعضاء المنتخب من مدربين ولاعبين علي المجهود المبذول وتوجه بالشكر الي البنك الاهلي المصري الراعي الرسمي للاتحاد المصري للتايكوندو ولشركة روابط الرياضية المسوق الحصري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبطال مصر الحقيقيون.. نجوم الألعاب الأخرى يمحون صفعة الأمم الإفريقية 2019

بـ 20 لاعبا ولاعبة.. منتخب التايكوندو في اوزبكستان للمشاركة ببطولة العالم للناشئين

عبد الرحمن درويش يحصد فضية وزن فوق ٨٧ للتايكوندو بالألعاب الإفريقية.. شاهد

هداية ملاك تتوج بذهبية التايكوندو بدورة الألعاب الأفريقية

مصر تتلألأ فى سماء أفريقيا.. الفراعنة يتصدرون دورة الألعاب بـ 50 ميدالية

سيف عيسى يكتفي بفضية تحت ٧٤ كجم بتايكوندو الألعاب الأفريقية

ترشيحاتنا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم 25 -8- 2019.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-8-2019 في دوري أبطال أفريقيا

لو سهران.. طريقة عمل أكلة سريعة وصحية بالشوفان

محمد صلاح يحتفل بـ أهداف ليفربول في شباك ارسنال.. بهذه الطريقة

الكرملين يعلن موقف الرئيس الروسي من قمة السبع العام المقبل

طريقة عمل عجة البطاطس والبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية