وصول بعثة التايكوندو إلى مصر بعد إنجاز دورة الألعاب الأفريقية

عادت بعثة منتخب مصر للتايكوندو بعد المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب والتي نجحت فيه البعثة فى الحصول على 11 ميدالية متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين عن طريق هداية ملاك وزن 67 ك وميسون إيهاب وزن 73 كجم و8 ميداليات فضية عن طريق رضوى رضا وزن 57 ك ومعاذ نبيل وزن 58 ك ونور حسين وزن 49 عبد الرحمن درويش وزن 87+ ك وروان رفاعي وزن 62 ك صلاح خيري وزن 87 كجم وسيف عيسي وزن 74 ك وعبد الرحمن وائل وزن 68 ك والميدالية البرونزية عن طريق منه ماهر وزن فوق 73 كجم وكان في استقبال الفريق د عهد علي مديرة الدعاية والإعلام بروابط الرياضية المسوق الحصرى لاتحاد التايكوندو.



