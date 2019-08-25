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فن

تعالوا نسيب اليوم في حالة.. شريف منير يستعيد ذكريات الكيت كات مع الساحر

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:27 م
الساحر وشريف منير،
الساحر وشريف منير، فيلم الكيت كات
محمد بدران
استعاد  النجم هاني سلامة، ذكريات فيلم "الكيت كات"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

ونشر شريف منير صورة من مشهد فيلم الكيت كات تجمعه بالنجم الراحل محمود عبد العزيز وعلق قائلًا: "يالا بينا تعالوا .. نسيب اليوم في حاله"


الكيت كات فيلم روائي مصري من إنتاج سنة 1991. من إخراج وتأليف داود عبد السيد، وإنتاج حسين القلا، والفيلم من وحي رواية مالك الحزين للروائي إبراهيم أصلان.

بطولة النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، أمينة رزق، شريف منير، عايدة رياض، نجاح الموجي، علي حسنين، سيناريو وحوار وإخراج داوود عبد السيد، وهو بالأساس رواية لإبراهيم أصلان "مالك الحزين". 



تعالوا نسيب اليوم في حالة.. شريف منير يستعيد ذكريات الكيت كات مع الساحر

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