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هاني شاكر: أتمنى من دار الأوبرا عمل مهرجانات بالمحافظات.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:49 م
صدى البلد
محمود محسن
أعرب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن سعادته البالغة بانعقاد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى، قائلا إن المهرجان أثبت وجوده الفترة الماضية، ويُثبت حاليا وجوده في دورته الحالية، متمنيًا أن يستقطب المهرجان مطربين عرب خلال دوراته المقبلة.

وأضاف "شاكر"، خلال تقرير له مع فضائية ten أن مهرجان القلعة الدولي يقام في مكان ساحر، كما أن جمهوره رائع للغاية، معربًا عن تمنياته في وجود أكثر من مهرجان موسيقي في مصر، لافتا إلى أن مصر تُعد بلد للفن في العالم العربي.

وتابع الفنان هاني شاكر "أتمنى من دار الأوبرا أن يقوموا بعمل مهرجانات تانية في محافظات مصر كلها.

وأشار الفنان هاني شاكر أن تلك المهرجانات يجب أن يكون فيها مطربين عرب يشاركونا فرحتنا، ومعظم الحضور أعمار سنية مختلفة، فيه تواصل أجيال مستمر".

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