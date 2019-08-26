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رياضة

جهاد جريشة يكشف حقيقة اعتذاره لجماهير الأهلي.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:26 ص
صدى البلد
حسن العمدة
كشف الإعلامي هاني حتحوت، تعليق الحكم جهاد جريشة، على التصريحات المنتشرة له بشأن الاعتذار للأهلي بعد الخروج من بطولة كأس مصر بسبب خطأ تحكيمي.

وقال هاني حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد، إن الكابتن جهاد جريشة اتصل به وأخبره بأنه لم يعتذر للأهلي عن ارتكاب خطأ وتم تزوير تصريحاته، متابعا: «هو قال متزعلوش، وهذا يعتبر اعتذارا ضمنيا».


https://www.youtube.com/watch?v=M8tNYCXEG_I

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