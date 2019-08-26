ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسام راضي يستعرض نشاط الرئيس السيسي خلال قمة G7 في فرنسا..فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:40 ص
مشاركة السيسي في
مشاركة السيسي في قمة G7
محمد عبد المنعم


نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يستعرض نشاط الرئيس خلال قمة مجموعة السبع G7 في فرنسا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد التقي امس عددا من قادة الدول المشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع المقامة فى مدينة "بياريتز" الفرنسية، وذلك على هامش مشاركته فى أعمال القمة حيث التقى الرئيس السيسى السكرتير العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش.

كما التقى الرئيس السيسى نظيره الفرنسى ايمانويل ماكرون ، ورئيس وزراء بريطانيا وريس جونسون ، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي .

وأجرى الرئيس السيسى جلسة مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثلاثي بين البلدين في أفريقيا، في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، ومبادرة شراكة أفريقيا مع مجموعة العشرين، التي طرحتها ألمانيا عام 2017 وتستضيف اجتماعاتها السنوية ببرلين.

هذا ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في جلسة مجموعة السبعة G7 الخاصة بقضايا "المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات".

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، لأن كلمة الرئيس السيسي توضح وجهة نظر القارة الافريقية تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على هامش قمة العشرين بأوساكا.. الرئيس السيسي يلتقي مع رئيس وزراء إيطاليا

ماكرون يلتقي رئيسي وزراء بريطانيا وإيطاليا ومستشارة ألمانيا قبيل قمة الكبار

بث مباشر.. انطلاق قمة الدول السبع بمشاركة الرئيس السيسي

بث مباشر.. بدء قمة الدول السبع وإفريقيا بحضور الرئيس السيسي

الديهي: الرئيس السيسي ناقش مع رئيس وزراء إيطاليا أهم ملفات قمة الدول السبع ..فيديو

السيسى يلتقى عددا من قادة الدول المشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا .. صور

ترشيحاتنا

ارتفاع سعر الذهب عيار 21.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 26- 8 - 2019.. فيديو

أعمل إيه ..كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع ضاع وفيه رصيد

بعد اكتمال الفرق.. تعرف على جميع مواجهات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

أثناء مرافقة وزير الخارجية.. صحفي إيراني يهرب ويطلب اللجوء إلى السويد

#محمد_رمضان يثير الجدل عبر تويتر

هاني حتحوت يكشف تفاصيل أزمة طارق حامد في الزمالك بسبب 5 ملايين جنيه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالات ملفتة.. حلا شيحة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

ياسين التهامى يتألق فى حفل مهرجان القلعة.. صور

سمير صبرى يكشف عن أسرار لقائه بعمالقة الفن فى قصر السينما.. صور